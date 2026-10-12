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HURACÁN SIMÓN

Huracán Simón: ¿Dónde habrá lluvias intensas HOY lunes 12 de octubre? 

El SMN prevé que para el jueves 15 de octubre toque tierra en Sinaloa.

Huracán Simón: ¿Dónde habrá lluvias intensas HOY lunes 12 de octubre? 

Huracán Simón: ¿Dónde habrá lluvias intensas HOY lunes 12 de octubre? 

FERNANDA GALARZA
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El huracán Simón continúa desplazándose por las costas mexicanas este lunes 12 de octubre, mantienen en constante alerta a varios estados por los cambios de clima, pero específico la caída de lluvias en próximas horas. 

Durante el último reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este fenómeno se encuentra en categoría 2 en la escala Saffir-Simpson. 

Su ubicación exacta es a 90 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corriente, Jalisco, y a 345 kilómetros al sur de Mazatlán, Sinaloa. 

El coordinador del SMN, Fabián Vázquez, informó que que Simón podría tocar tierra en esta última ciudad durante la media noche del jueves 15 de octubre. 

Al momento se desarrollan vientos sosteidos de 175 kilómetros por hora y rachas de 215 kilómetros por hora.


Pronóstico general del clima


No solo el huracán Simón mantiene los cambios en el clima de México, sino también otros fenómenos que podrían contribuir a los pronósticos. 


Uno de ellos es el frente frío número 2, que mantiene su desplazamiento sobre Baja California y provocará lluvias con intervalos de chubascos en el noroeste del país. 


Asimismo, canales de baja presión en el interior del país, en interacción con inestabilidad atmosférica, una vaguada en niveles altos de la atmósfera y la onda tropical número 43 sobre el sureste mexicano, ayudarán a la caída de precipitaciones.


¿Dónde lloverá por el huracán Simón?


Con el avance de esta tormenta, se espera que en al menos cuatro estados tengan lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm, entre ellos están:


    

  • Jalisco
    • 

  • Sinaloa
    • 

  • Nayarit
    • 

  • Chiapas
    • 



Sin embargo, otros estados también mantienen probabilidad de lluvias fuertes (25 a 50 mm), como: 


    

  • Durango 
    • 

  • Zacatecas
    • 

  • Aguascalientes
    • 

  • Colima 
    • 

  • Michoacán
    • 

  • Estado de México
    • 

  • Ciudad de México
    • 

  • Morelos
    • 

  • Puebla
    • 

  • Guerrero
    • 

  • Oaxaca
    • 

  • Veracruz
    • 

  • Quintana Roo 
    • 



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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