Huracán 'Simón': ¿dónde se encuentra HOY lunes 12 de octubre y cuál es su trayectoria?

El huracán “Simón” sigue avanzando por el océano Pacífico cerca de la costa mexicana, manteniendo activa la alerta por los posibles efectos que podría ocasionar en territorio nacional en próximos días. Ante su cercanía y debido al pronóstico de que llegue a tierra, ¿dónde está y cuál es su trayectoria actualmente?

Desde mediados de la semana pasada, el ciclón tropical “Simón”, el número 18 de la temporada actual en el océano Pacífico, generó alerta entre autoridades meteorológicas de México, especialmente por la fuerza que adquirió rápidamente y por tener una trayectoria cercana a la costa, y que incluso ingresaría a tierra.

Situación actual de “Simón”

En su más reciente reporte, a las 09:00 horas de este lunes 12 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que “Simón” se había debilitado a huracán de categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson, con una circulación que ocasionará lluvias muy fuertes en el occidente de México.

De acuerdo con el SMN, “Simón” se ubicaba en latitud norte 20.1 y longitud oeste 106.5, con un desplazamiento hacia el noroeste, a 315 grados, con una velocidad de 6 km/h.

Además, se indica que “Simón” presenta vientos máximos sostenidos de 175 km/h, con ráfagas de hasta 215 km/h, lo que le da su actual clasificación como huracán de categoría 2.

¿Dónde se encuentra y a dónde se dirige?

El huracán “Simón” se encuentra actualmente a unos 90 kilómetros hacia el oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a unos 345 kilómetros al sur de Mazatlán, Sinaloa.

Sin embargo, se prevé que en las próximas horas y días avance hacia la costa mexicana, hasta ingresar por Sinaloa alrededor del jueves 15 de octubre.

Para el martes 13 de octubre, “Simón” se alejará de Jalisco y avanzará hacia el norte, quedando a unos 230 kilómetros al oeste-noroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a unos 240 kilómetro al oeste-suroeste de El Roblito, Nayarit.

Entre el miércoles 14 y mañana del jueves 15 de octubre, “Simón” comenzará a acercarse cada vez más a la costa mexicana, estando a una distancia de hasta 50 kilómetros al oeste de Mazatlán, y al oeste-noroeste de Escuinapa, Sinaloa.

Se prevé que entre el jueves 15 y el viernes 16 de octubre, “Simón” toque tierra sobre Sinaloa, aunque para este momento perdería fuerza hasta llegar a ser tormenta tropical.

Sigue la trayectoria EN VIVO

En las últimas horas, la trayectoria de “Simón” ha cambiado, e incluso el pronóstico de la intensidad con la que llegaría a tierra se ha actualizado. Por este motivo, autoridades sugieren mantenerse al tanto de la nueva información en torno al huracán.

Para hacer el seguimiento, se pueden consultar sitios como Zoom Earth o Windy, donde se puede ver la trayectoria en tiempo real del ciclón, así como cualquier actualización en intensidad.