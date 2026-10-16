Huracán ‘Trudy’ se degrada a categoría 1, pero mantiene alerta de lluvias en estos estados

Luego de intensificarse hasta categoría 3, este viernes 15 de octubre el huracán “Trudy” que avanza por el océano Pacífico se debilitó a categoría 1, clasificación que mantendrá por algunas días, de acuerdo con la proyección del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). A pesar de esto, autoridades mantienen alerta por lluvias en algunos estados.

El ciclón tropical “Trudy”, el número 19 de la temporada actual en el océano Pacífico, se formó e intensificó rápidamente durante los últimos días, y a pesar de que se tenía previsto que este viernes pasara a ser huracán de categoría 4, el pronóstico cambió y el sistema pasó a ser de categoría 1 en las últimas horas, clasificación que mantendrá durante algunos días, según lo previsto.

Situación actual de “Trudy”

En el más reciente reporte del SMN, de las 15:00 horas de este viernes, se señala que el huracán “Trudy” se encuentra aproximadamente en latitud norte 14.8 y longitud oeste 102.5, avanzando hacia el nor-noroeste a 330 grados, con una velocidad de 7 km/h.

Actualmente el ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 140 km/h, con rachas de hasta 165 km/h, lo que le otorga su clasificación actual como categoría 1.

Sobre su ubicación respecto a territorio nacional, “Trudy” se encuentra actualmente a uno 365 kilómetros hacia el suroeste de Acapulco, Guerrero, y a unos 505 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Mantienen alerta de lluvias en varios estados

A pesar de que “Trudy” perdió fuerza rápidamente y se mantendrá de esta forma en próximos días, algunos estados mantienen vigente su pronóstico de precipitaciones fuertes.

Para este viernes, se prevé que “Trudy” propicie lluvias puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en algunas zonas de los estados de Guerrero y Oaxaca, y debido a su desplazamiento comenzará a generar también lluvias puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en regiones de Colima y Michoacán, así como lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros en Jalisco.

El SMN advirtió además que se modificó la zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Manzanillo, Colima, hasta Cabo Corrientes, en Jalisco, y zona de vigilancia por efectos de viento de huracán desde Manzanillo hasta Punta San Telmo, Michoacán, zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Manzanillo hasta Zihuatanejo, Guerrero, y como zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical estarán de Cabo Corrientes a San Blas, Nayarit.

Aunque se prevé que “Trudy” continúe como huracán categoría 1, autoridades piden a la ciudadanía mantenerse atenta ante cualquier actualización que el sistema pueda tener en próximos días.