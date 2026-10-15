Huracán ‘Trudy’ se intensifica y alcanzaría categoría 2 en próximas horas; emiten alerta en estos estados

Desde que se formó el pasado martes 13 de octubre, el ciclón tropical “Trudy” ha alertado a las autoridades meteorológicas de México debido a la fuerza que tomará y su trayectoria que se aproximará a territorio nacional. Luego de que este jueves 15 de octubre alcanzara la clasificación como huracán de categoría, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que en próximas horas se intensifique y pase a categoría 2.

El pasado martes 13 de octubre, el SMN dio a conocer la formación de la tormenta tropical “Trudy”, que se convirtió en el ciclón número 19 en el océano Pacífico durante la actual temporada.

Apenas dos días después de la formación de la tormenta, el SMN actualizó el estado del ciclón tropical, que pasó a ser huracán de categoría 1, intensificando la velocidad de sus vientos.

Sin embargo, se espera que en el lapso de las próximas horas “Trudy” vuelva a actualizar su estado, pasando a ser huracán de categoría 2, con vientos sostenidos que podrían superar los 170 km/h.

¿Cuándo pasará a huracán de categoría 2?

El SMN advierte que “Trudy” podría intensificarse a huracán de categoría 2 menos de 24 horas después de que el organismo informara que había pasado de tormenta a huracán categoría 1.

De acuerdo con lo proyectado será alrededor de las 00:00 horas del viernes 16 de octubre, es decir en la medianoche, cuando “Trudy” cambiará de categoría mientras se aproxima más a la costa de México.

Se proyecta que para ese momento, el huracán se encuentre a unos 350 kilómetros hacia el sur-suroeste de Técpan de Galeana, en Guerrero, y conforme avancen más los días se aproxime más a territorio nacional.

Además, se espera que “Trudy” alcance vientos de 175 km/h, con ráfagas de hasta 215 km/h para ese momento de su trayectoria, y se encuentre en latitud norte 14.3 y longitud oeste 101.9.

¿Qué estados están en alerta?

Se espera que el huracán “Trudy” genere efectos como lluvias muy intensas y fuertes rachas de viento en algunos estados de la República Mexicana, por lo que autoridades han emitido alertas en algunos estados debido a la fuerza con la que podría llegar el ciclón.

Actualmente, los efectos más fuertes se concentran en los estados de Oaxaca y Guerrero, donde se prevén lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros, y lluvias muy fuertes de entre 50 y 75 milímetros, respectivamente.

Actualmente, debido a la ubicación de “Trudy” los únicos estados en alerta son Oaxaca y Guerrero, sin embargo, se espera que conforme avance el sistema comience a generar otras alertas en estados como Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit.