Huracán 'Vance' provocará lluvias muy fuertes HOY domingo 25 de octubre en estos estados

De acuerdo con el reporte meteorológico, el huracán "Vance", de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, provocará lluvias muy fuertes en algunos estados de México este domingo 25 de octubre, además de fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas del Pacífico.

¿Dónde se ubica el huracán "Vance"?

A las 9:00 horas de hoy 25 de octubre, tiempo del centro de México, el centro del ciclón se localizó aproximadamente a 440 kilómetros al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 510 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, rachas de hasta 150 km/h y se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 7 km/h.

La circulación del huracán ocasionará precipitaciones de entre 50 y 75 milímetros, además de condiciones adversas en las zonas costeras. Se prevén vientos sostenidos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h en las costas de Michoacán y Guerrero.

Asimismo, se pronostica oleaje de entre 4 y 5 metros de altura en las costas de Michoacán y Guerrero, mientras que en los litorales de Colima y Jalisco las olas podrían alcanzar entre 2 y 3 metros.

¿Qué estados tendrán lluvias muy fuertes por el huracán "Vance"?

El reporte indica que para este doimingo las precipitaciones más intensas se concentrarán en cuatro entidades:

Jalisco: lluvias muy fuertes en el oeste y sur del estado, con oleaje de 2 a 3 metros en la costa.

Colima: lluvias muy fuertes y oleaje de entre 2 y 3 metros en sus zonas costeras.

Michoacán: lluvias muy fuertes en el oeste y la costa, además de vientos con rachas de hasta 60 km/h y oleaje de 4 a 5 metros.

Guerrero: lluvias muy fuertes en el suroeste, vientos con rachas de hasta 60 km/h y oleaje de 4 a 5 metros en la costa.

Además, las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían ocasionar deslaves, aumento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones , principalmente en zonas bajas y áreas vulnerables.

Ante los efectos del huracán "Vance", se exhorta a la población de las entidades afectadas a seguir las indicaciones de Protección Civil y mantenerse informada mediante los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).