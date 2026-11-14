'I Play Rocky': la historia detrás del campeón que se negó a rendirse

Casi medio siglo después de que “Rocky” se convirtiera en una de las películas deportivas más emblemáticas del cine, Hollywood vuelve a mirar hacia sus orígenes, pero esta vez desde una perspectiva diferente.

“I Play Rocky” recupera la historia de Sylvester Stallone antes de alcanzar la fama, cuando era un actor prácticamente desconocido que tenía un sueño, llevar a la pantalla una historia de boxeo y convertirse él mismo en su protagonista.

Dirigida por Peter Farrelly, la cinta se adentra en los obstáculos que enfrentó Stallone para conseguir que alguien apostara por su guion. Lejos de ser únicamente una película sobre el nacimiento de un clásico, presenta el recorrido de un joven que tuvo que enfrentarse a los rechazos de Hollywood, las dificultades económicas y las condiciones de una industria que no estaba convencida de su propuesta.

HOLLYWOOD NO QUERÍA COMPRARLO

La historia comienza cuando Sylvester Stallone todavía intentaba abrirse camino en Nueva York, donde conseguía pocas oportunidades para demostrar su talento. Con aspiraciones de convertirse en actor y escritor, acumulaba proyectos y guiones sin encontrar la oportunidad que necesitaba. En ese recorrido aparece Sasha Czack, interpretada por AnnaSophia Robb, quien se convertiría en su primera esposa y también en una de sus principales compañeras durante aquellos años de incertidumbre.

El momento decisivo llega después de que Stallone presencia una pelea entre Muhammad Ali y Chuck Wepner, encuentro que le sirve de inspiración para desarrollar la historia de un boxeador desconocido que recibe una oportunidad inesperada. En apenas tres días y medio consigue escribir el guion de “Rocky”, convencido de que aquel personaje tenía algo de su propia historia.

Sin embargo, vender el proyecto no sería suficiente. Stallone tenía una condición que complicaba las negociaciones, quería interpretar a Rocky Balboa. Aunque recibió propuestas económicas importantes para ceder el guion sin protagonizarlo, se negó a aceptar. Su insistencia provocó tensiones con los productores y ejecutivos del estudio, quienes no estaban convencidos de que un actor sin trayectoria pudiera encabezar una producción de esas características.

¿POR QUÉ VERLA?

Uno de los principales atractivos de “I Play Rocky” es que permite conocer la historia que existió detrás de una de las franquicias más reconocidas del cine. La película muestra que el éxito de Rocky Balboa no surgió de una fórmula segura, sino de una apuesta arriesgada, construida a partir de la perseverancia de un joven que estaba dispuesto a rechazar grandes cantidades de dinero con tal de defender su visión.

También resulta interesante por la manera en que retrata el funcionamiento de Hollywood durante la década de los setenta, las negociaciones entre artistas y productores y las dificultades para sacar adelante una película que inicialmente parecía tener pocas posibilidades comerciales. La producción recupera así una época en la que proyectos considerados improbables podían convertirse en fenómenos cinematográficos.

A esto se suma la interpretación de Anthony Ippolito, quien asume el reto de dar vida a Stallone y reproducir algunos de sus gestos, su voz y su manera de expresarse. El elenco también cuenta con Toby Kebbell, P.J. Byrne, Tracy Letts, AnnaSophia Robb, Stephen James y Jay Duplass, quien interpreta al director John G. Avildsen.

¿QUÉ DICE LA CRÍTICA?

La recepción crítica destaca principalmente el carácter entretenido de la película, su sentido del humor y la manera en que recupera el espíritu de una industria cinematográfica menos calculada. La historia funciona como un homenaje a quienes se atreven a defender una idea incluso cuando parece poco viable, aunque también se ha señalado que su tono puede resultar demasiado amable al retratar a Stallone y que algunos pasajes pierden fuerza cuando la narración llega al rodaje de “Rocky”.

La actuación de Ippolito figura entre sus principales fortalezas, especialmente por su capacidad para reproducir la personalidad y la voz del protagonista sin convertir la interpretación en una simple imitación.

No obstante, también se ha cuestionado que su versión presenta a Stallone de una manera demasiado idealizada, privilegiando su faceta perseverante sobre las contradicciones que pudo experimentar durante aquellos años.