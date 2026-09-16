IA: días que pueden cambiar el futuro

Al antiguo Chronos, en la cosmogonía griega, se le describía como una serpiente alada de tres cabezas: hombre, toro y león, esta última porque el tiempo devora todo de manera implacable. Kairós, una de las tres facetas en que los griegos dividían la experiencia del tiempo, era el presente absoluto de oportunidades y cambios drásticos por segundo. No hay sector donde el tiempo transcurra de manera más implacable y el largo plazo haya colapsado como en el de la Inteligencia Artificial, atrapado en un Kairós constante y frenético. Los últimos días bastan como muestra de la velocidad, y de lo difícil que resulta moderar el avance de la IA.

El 8 de septiembre, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), el Buró Federal de Investigación (FBI) y la Agencia Estadounidense de Ciberseguridad (CISA) acusaron a seis empresas chinas de llevar a cabo campañas de destilación: extraer capacidades de los modelos frontera estadounidenses a escala industrial para entrenar los propios, probablemente con conocimiento de su gobierno.

Casi al mismo tiempo renunciaba Jacob Coxon, investigador de OpenAI y Anthropic, denunciando que ninguna de las dos actúa de forma responsable, “que van derecho a la superinteligencia y que están “apostando con nuestras vidas”. El jefe de pruebas de alineación de Anthropic lo respaldó: considera que la probabilidad de que la inteligencia artificial mate a todos los humanos supera el 10% en la próxima década, y no tienen plan para resolverlo.

Días después, Dario Amodei, cofundador y director ejecutivo de Anthropic, escribió “Debemos marcar el ritmo de la frontera”, un ensayo donde pide que la industria frene. El plan, respaldado por Sam Altman, Elon Musk y Demis Hassabis, tiene como primer paso abrir sus sistemas a evaluadores externos incrustados, con acceso de empleado.

Una propuesta que llega como respuesta a los riesgos evidenciados por el incidente OpenAI-Hugging Face y por la llamada en el sector auto-mejora recursiva: sistemas de IA cada vez más capaces de construir la próxima generación de IA sin intervención humana. Un ejemplo: en mayo de 2026, más del 80% del código integrado a la producción de Anthropic lo escribió Claude.

Y es ahí donde el plan parece flaquear: la capacidad del ser humano para supervisar es limitada. Llamo a eso la “utopía de la supervisión humana”: cuando los sistemas de IA comprimen el tiempo de decisión o multiplican el volumen más allá de lo que una persona alcanza a revisar, el control nominal deja de equivaler a control real. El humano firma en horas lo que la máquina decidió en segundos. Si bien hay fases donde la supervisión aún es viable, ésta seguirá siendo cada vez más frágil.

El ensayo, sin embargo, dice otra cosa. El líder de Anthropic no plantea frenar como decisión propia: escribe que moderar el ritmo dentro de las democracias estará limitado por la ventaja que Estados Unidos tenga sobre los regímenes autoritarios, y dedica una parte central de su propuesta a ampliar esa distancia: no vender chips ni equipo a China, perseguir el contrabando, reprimir la extracción por empresas chinas. Control, en una palabra. El freno es retórico porque detenerse implicaría la posibilidad de que China ganara.

Washington aprieta el acceso con controles de exportación, listas de entidades y presión sobre terceros países. Trump ya descartó las advertencias, se niega a moderar el ritmo y habla de “fuerzas negativas”, repitiendo que quien gane la IA, gana. Pekín evalúa restringir el acceso extranjero a sus modelos más capaces, invocando las mismas razones de seguridad. Y Pekín, al parecer, piensa igual: la aceleración sigue siendo el consenso.

A las potencias medias, a los países que no fabrican modelos, se les pide alineamiento sin ofrecerles un lugar en la mesa, mientras observan la disputa por el futuro. Kairós se representaba con un mechón en la frente y la nuca rapada: se le podía tomar de frente cuando llegaba, nunca cuando ya había pasado.

X: @solange_