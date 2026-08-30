ICED ofrece disculpa pública por fallida exhibición de película en el Festival Dolores del Río

El Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED) emitió este domingo un comunicado oficial en el que reconoció errores en la exhibición de la película “Volar y otros deseos”, de la realizadora Verónica Marín, durante la cuarta edición del Festival de Cine Mexicano Dolores del Río, y ofreció una disculpa pública a la cineasta, su equipo de trabajo y al público asistente.

En el documento, difundido al cierre del festival, la institución señaló que la cinta no pudo proyectarse el pasado 28 de agosto como estaba programado debido a una serie de errores e inconvenientes en la operación de la exhibición. Ante ello, el ICED asumió la responsabilidad de lo ocurrido y lamentó las afectaciones generadas.

AJUSTES TRAS INCIDENTE

Asimismo, informó que, una vez que se tuvo conocimiento de la situación, el director del instituto estableció comunicación directa con la realizadora y parte de su equipo para expresar personalmente sus disculpas y reconocer el error. También indicó que se plantearon alternativas para reparar la situación, entre ellas la realización de una exhibición especial de la película en una fecha que resulte conveniente para la directora y su equipo.

En el comunicado, la dependencia estatal afirmó que no busca justificar ni minimizar lo sucedido y reconoció la importancia de atender las críticas y observaciones derivadas del incidente.

Además, reiteró que las instituciones culturales tienen la responsabilidad de generar las condiciones necesarias para que las obras lleguen a sus públicos y para que las y los creadores reciban un trato respetuoso y profesional.

Finalmente, el ICED señaló que revisó los procedimientos logísticos y de coordinación relacionados con la exhibición de películas para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir.