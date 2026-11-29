El Consejo General del INE avalará mañana el criterio que permite la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados. La sociedad civil debe reaccionar. Se requieren ideas prácticas. Propongo algunas. Promover la asistencia a la marcha por un INE ciudadano que tendrá lugar el próximo 6 de diciembre en varias ciudades del país.

Aun si llega a tener un aforo cercano al que alcanzó en 2023 o 2024, es seguro que el régimen buscará desacreditarla. No importa: será el principio de una batalla que vale la pena librar rumbo a las elecciones de junio de 2027.