Identifican a 9 de 10 cuerpos en Sombrerete

Con el hallazgo de 10 cuerpos abandonados en los municipios de Morelos, Pánuco y Sain Alto, entre los que figura el exalcalde de Sombrerete en el periodo 2016-2018, Ignacio Castrejón Valdez, así como dos funcionarios del municipio de Fresnillo, Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Municipal, junto con Jesús Gerardo Muñetón Hernández, nuevamente se han encendido las alertas de la violencia en Zacatecas.

De acuerdo con los primeros reportes sobre los 10 cuerpos, cinco víctimas fueron colgadas y abandonadas en un puente vehicular en la comunidad de Pozo de Gamboa, municipio de Pánuco, mientras que otras cuatro fueron encontradas en el municipio de Morelos, así como una víctima localizada en Sain Alto, quien posteriormente se supo que es la que corresponde al cuerpo de Castrejón.