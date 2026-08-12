Identifican a ciclista que murió atropellado por camión urbano en el Centro de Durango

Autoridades ampliaron la información sobre el accidente ocurrido la tarde de este miércoles en el Centro Histórico de Durango, donde un ciclista perdió la vida al ser atropellado por un camión del transporte público.

El hecho se registró alrededor de las 16:30 horas, en el cruce de la avenida 20 de Noviembre y la calle Francisco I. Madero. La víctima quedó debajo de la parte delantera de la unidad de pasajeros, del lado del conductor.

Horas después se confirmó que el ciclista respondía al nombre de José Ramón Nevárez, de 62 años de edad, quien tenía su domicilio en la colonia Isabel Almanza.

Momentos antes del accidente, el adulto circulaba a bordo de una bicicleta tipo balona de color rojo sobre la avenida 20 de Noviembre, en dirección hacia la tienda Soriana.

A la par avanzaba un camión International amarillo con blanco, perteneciente a la ruta Santa Fe y marcado con el número económico 33, conducido por José Omar, de 28 años.

Habría quedado en un punto ciego

Según la declaración inicial del operador, permanecía detenido en una parada para permitir el ascenso y descenso de pasajeros. Antes de reanudar la marcha, habría revisado los espejos sin advertir la presencia del ciclista.

De manera preliminar, se presume que José Ramón se encontraba en uno de los puntos ciegos del camión, por lo que fue impactado cuando la unidad comenzó a avanzar. Esta versión deberá ser confirmada mediante las investigaciones correspondientes.

Personal médico acudió al lugar, pero al revisar al ciclista determinó que ya no presentaba signos vitales.

El conductor fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su responsabilidad. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.