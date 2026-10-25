Justicia

FALLECIMIENTO

Identifican a extranjero que murió mientras practicaba senderismo en Durango; estaba de vacaciones

Identifican a extranjero que murió mientras practicaba senderismo en Durango; estaba de vacaciones

Identifican a extranjero que murió mientras practicaba senderismo en Durango; estaba de vacaciones

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Como Luis Guillermo Pineda, de 64 años de edad, fue identificado el hombre que perdió la vida este domingo 25 de octubre mientras realizaba una caminata en las inmediaciones del Mirador Ventanas, ubicado por la carretera a La Flor, en el municipio de Durango.

El ahora fallecido era originario de El Salvador y se encontraba de vacaciones en territorio duranguense cuando decidió realizar una actividad de senderismo acompañado de una mujer, sin imaginar que el recorrido terminaría en una tragedia.

De acuerdo con la información recabada, durante la caminata Luis Guillermo comenzó a sentirse cansado y posteriormente se desvaneció, por lo que su acompañante tuvo que desplazarse hasta una zona donde consiguió señal telefónica para solicitar el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Debido a las condiciones del terreno, fue necesaria la intervención del Escuadrón Especializado de Rescate Vertical de la Dirección Municipal de Protección Civil para recuperar el cuerpo, bajo la autorización de las autoridades ministeriales. Personal de la Fiscalía General del Estado de Durango tomó conocimiento del fallecimiento, cuyas causas serán establecidas mediante los estudios correspondientes.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Fallecimiento Fiscalía caminata, Guillermo, Luis, senderismo

               

                
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