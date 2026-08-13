Identifican a hombre fallecido durante ataque a batallón de la Guardia Nacional en Tayoltita

Luego de los hechos violentos registrados la mañana del miércoles 12 de agosto de 2026 en la localidad de Tayoltita, municipio de San Dimas, Durango , se confirmó el fallecimiento de una persona del sexo masculino , cuyo cuerpo fue trasladado a la capital del estado para la práctica de la necropsia de ley.

De acuerdo con el información recopilada, al mediodía de este miércoles ingresó al Servicio Médico Forense el cuerpo de quien en vida respondiera al nombre de Cristino Marrujo García, originario de Contra Estaca, Sinaloa.

El cadáver fue trasladado desde la comunidad de Tayoltita por personal de Servicios Periciales destacamentados en la ciudad de Durango, luego de que autoridades federales reportaran su localización tras un enfrentamiento armado.

Alrededor de las 06:30 horas del 12 de agosto, personal de la Guardia Nacional adscrito a Tayoltita notificó la presencia de una persona sin vida en la zona. Al arribar al lugar, se confirmó el hallazgo de un hombre sin signos vitales en el barrio La Curva, frente al Batallón 85.

De acuerdo con la información recabada en el sitio, civiles armados habrían iniciado detonaciones de arma de fuego contra instalaciones militares, lo que derivó en un enfrentamiento con elementos de la Guardia Nacional, quienes repelieron la agresión.

Tras concluir el intercambio de disparos y realizar un recorrido de seguridad, los elementos localizaron el cuerpo del hoy occiso sobre una calle de terracería. En la entrevista con personal federal, se recabaron datos proporcionados por personas cercanas al lugar de los hechos, quienes refirieron el inicio de las detonaciones contra el batallón.

El cuerpo fue identificado en el lugar como Cristino Marrujo García, sin que hasta el momento se haya precisado a qué se dedicaba.

Posteriormente, el levantamiento del cuerpo fue ordenado y trasladado al Servicio Médico Forense de la ciudad de Durango para la necropsia correspondiente, en donde se podrá confirmar o descartar que el deceso fue a causa de un mal cardíaco.

Familiar reconoce a fallecido

Asimismo, se informó que ante el Agente del Ministerio Público se presentó la hermana del fallecido, realizando el reconocimiento e identificación oficial del cuerpo, quedando asentado para los efectos legales correspondientes.

Finalmente, fue notificado el Vicefiscal de Litigación e Investigación de la Fiscalía General del Estado de Durango, para el seguimiento de las investigaciones.

Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer plenamente los hechos ocurridos en la zona serrana de Tayoltita.