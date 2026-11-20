Fue identificado el hombre que perdió la vida la noche del pasado miércoles 18 de noviembre, luego de ser atropellado por una camioneta y posteriormente arrollado por dos vehículos de carga, sobre la carretera libre Durango-Torreón, en territorio del municipio de Guadalupe Victoria.

El fallecido respondía al nombre de Lorenzo Guadalupe Villa Jiménez, de 58 años de edad, originario del estado de Coahuila y con domicilio en la calle 6 de Enero, de la colonia Ejidal, de la cabecera municipal de Guadalupe Victoria.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades investigadoras, aproximadamente a las 19:00 horas del miércoles, Lorenzo se encontraba sobre la cinta asfáltica, a la altura del kilómetro 91 de la referida vía de comunicación, cuando fue impactado por una camioneta de la marca Nissan, línea Frontier, modelo 2004, de color gris, conducida por Isaías, de 60 años de edad.

Tras el impacto, Villa Jiménez quedó tendido sobre la carretera, donde fue arrollado primeramente por un camión tipo Torton y posteriormente por otro vehículo de carga de la marca Hino, línea 300, conducido por Ricardo, de 36 años de edad, debajo del cual quedó el cuerpo del hombre.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y elementos de Protección Civil de Guadalupe Victoria, quienes corroboraron que Lorenzo ya no contaba con signos vitales, en tanto que personal de la Fiscalía General del Estado de Durango realizó las diligencias correspondientes y trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense, donde ingresó en calidad de desconocido.

Posteriormente, mediante una serie de fotografías, se logró establecer la identidad del fallecido, por lo que Guadalupe Isabel, hermana de Lorenzo, acudió ante las autoridades ministeriales para solicitar la entrega de sus restos y darles sepultura.

Cabe mencionar que, tras el accidente, elementos de la Guardia Nacional pusieron a disposición del agente del Ministerio Público a Isaías Morales González, conductor de la camioneta que inicialmente impactó a Lorenzo, a fin de deslindar las responsabilidades correspondientes en torno al fatal percance.