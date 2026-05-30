Identifican a hombre señalado de asesinar a joven dentro de hotel en Durango

El Siglo de Durango le informó de manera oportuna sobre un joven que fue asesinado la tarde del viernes al interior de una habitación del Hotel Aguirre, ubicado en la Zona Centro de la ciudad de Durango, luego de ser atacado con un arma blanca por un sujeto que irrumpió repentinamente en el lugar.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 18:30 horas en una habitación sin numeración del establecimiento localizado sobre la calle Hernández. Testigos solicitaron auxilio al sistema de emergencias 911 tras reportar que un hombre había sido lesionado en el cuello y que el agresor había escapado rumbo a la avenida Felipe Pescador.

Al arribar al sitio, elementos de las corporaciones de seguridad y personal de emergencias localizaron a un masculino tendido en el piso, en posición decúbito dorsal. A simple vista presentaba una herida punzocortante en la parte frontal del cuello y ya no contaba con signos vitales.

La víctima fue identificada como Bryan Hernández Nevárez, de 24 años de edad, vecino de la colonia Ampliación Rosas del Tepeyac. Su cuerpo quedó dentro de la habitación donde momentos antes convivía con su novia y otras dos mujeres.

De acuerdo con la declaración de María de Jesús, pareja sentimental del ahora fallecido, ella se encontraba acompañada de Bryan, así como de Maritza y María de Lourdes, cuando repentinamente ingresó un hombre armado con un cuchillo.

La testigo señaló que el sujeto fue identificado únicamente como Juan Ángel, quien tomó a Bryan del cabello y le colocó el arma blanca en el cuello mientras lanzaba amenazas e insultos. En un principio, los presentes pensaron que se trataba de una broma.

Sin embargo, segundos después observaron que el joven comenzaba a ahogarse y a perder abundante sangre. Fue entonces cuando una de las mujeres reaccionó y propinó una patada al agresor, quien aprovechó la confusión para huir del lugar con rumbo desconocido.

Mientras intentaban contener la hemorragia y solicitaban ayuda al 911, paramédicos acudieron al hotel, pero únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del joven debido a la severa pérdida de sangre. Tras el procesamiento de la escena, el Ministerio Público ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, en tanto continúan las investigaciones para localizar al presunto responsable.