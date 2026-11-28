Como Arsenio Ramos Romo fue identificado el hombre que perdió la vida durante la noche de este sábado en el interior del restaurante Vips, ubicado en la zona comercial del bulevar Felipe Pescador, en la capital duranguense.

El hoy fallecido contaba con 81 años de edad, era ingeniero agrónomo y tenía su domicilio en la calle Azucena, del fraccionamiento Jardines de Durango.De acuerdo con el testimonio de uno de los cocineros del establecimiento, ubicado en el exterior del centro comercial Paseo Durango, el adulto mayor ingresó al restaurante y, tras abrir la puerta, se recargó sobre la barra.

Instantes después, Arsenio perdió el conocimiento y cayó al suelo, golpeándose en la parte posterior de la cabeza, razón por la cual trabajadores del establecimiento solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia a través del número 911.

Al lugar arribaron técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana, quienes, tras realizar la evaluación inicial, confirmaron que el varón ya no contaba con signos vitales, por lo que se notificó a la Fiscalía General del Estado de Durango.

Familiares del ingeniero agrónomo acudieron al establecimiento, donde realizaron su identificación y manifestaron ante las autoridades que padecía enfermedades cardíacas, aunque será mediante los estudios médico-forenses que se determine la causa de su fallecimiento.