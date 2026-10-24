Identifican a joven de 22 años fallecida en accidente en Tapias

El accidente registrado durante la madrugada de este sábado en la salida a Mazatlán dejó a una familia en busca de respuestas. Mientras las autoridades atendían el percance, el esposo de una joven que no había regresado a casa recorría distintos puntos de Durango para tratar de localizarla.

Heydi Lizbeth Meraz Peña, de 22 años y estudiante de Pedagogía, fue identificada como la mujer que murió durante la madrugada de este sábado 24 de octubre en un accidente automovilístico en la salida a Mazatlán, en la ciudad de Durango.

Su esposo realizó el reconocimiento ante las autoridades, luego de buscarla al no tener noticias de ella desde la noche del viernes.

Según la información recabada, la joven le había comentado que se reuniría con compañeros de universidad. Alrededor de las 21:00 horas le envió un mensaje por WhatsApp para avisarle que su celular estaba por quedarse sin batería; esa fue la última comunicación entre ambos.

Al ver que no regresaba a casa, su esposo salió a buscarla y encontró la camioneta de ella estacionada afuera de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Sin embargo, no logró localizarla.

Tras conocer las noticias sobre el accidente en la zona de Tapias, acudió a la Fiscalía para solicitar información. Ahí se confirmó que la víctima era su esposa, originaria de Sinaloa y vecina del fraccionamiento Alejandro Plus.

Viajaba como acompañante en un automóvil

Heydi Lizbeth iba a bordo de un Fiat Uno blanco, conducido por Alexis Fernando, de 24 años, quien también resultó lesionado en el percance.

Los primeros datos sobre la mecánica del accidente señalan que el automóvil circulaba por la carretera a Mazatlán, de oriente a poniente. Antes del cruce con la calle Angélica González de la Vega, el conductor perdió el control de la unidad, que subió al camellón central y golpeó un poste de señalización con el costado derecho.

La joven quedó atrapada en el asiento del copiloto y falleció en el lugar. Rescatistas de la Cruz Roja realizaron las maniobras para recuperar su cuerpo, mientras personal ministerial y pericial efectuó las diligencias correspondientes.

Alexis Fernando fue trasladado a la Clínica No. 1 del IMSS con un traumatismo craneoencefálico severo. El reporte disponible señalaba que se valoraba su traslado al Hospital General 450, sin que se contara con una actualización sobre su evolución.

Aunque se reportó el hallazgo de botes de cerveza dentro del vehículo, este dato no permite establecer por sí solo que el conductor hubiera consumido alcohol. Las investigaciones deberán determinar las causas del choque y deslindar responsabilidades.