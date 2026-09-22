Identifican a joven que murió tras volcar en carretera a Mezquital

Como Josué Cervantes Aguilar, de 26 años de edad, fue identificado el hombre que perdió la vida la tarde del lunes tras sufrir una volcadura sobre la carretera Durango-Mezquital, a la altura del kilómetro 38 aproximadamente.

De acuerdo con la información recabada, Josué viajaba a bordo de una camioneta de la marca Ford, línea Explorer, cuando, presuntamente, un enjambre de abejas se introdujo al interior de la cabina. Esta situación habría provocado que perdiera el control de la unidad, que posteriormente salió de la cinta asfáltica y terminó en el fondo de un barranco.

El accidente movilizó a los cuerpos de emergencia y autoridades, quienes localizaron al conductor ya sin signos vitales. Debido a las condiciones del terreno, se realizaron las labores correspondientes para recuperar el cuerpo y posteriormente trasladarlo para los procedimientos legales.

La víctima tenía su domicilio en el municipio de Mezquital y se desempeñaba como pintor.

La identificación fue realizada por su hermana, quien acudió ante las autoridades para reconocer formalmente el cuerpo.

Luego de completar las diligencias correspondientes, las autoridades entregaron los restos de Josué Cervantes Aguilar a sus familiares para los trámites funerarios. El hecho continúa bajo investigación para establecer con precisión las circunstancias que provocaron la salida de camino y posterior volcadura de la camioneta.