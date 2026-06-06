Identifican a la persona encobijada en Valle del Paseo; tenía 40 años 

Como Saúl Fernando Chávez Valdez, de 40 años de edad, fue identificado el hombre que fue encontrado sin vida la tarde del pasado viernes en un terreno baldío ubicado en las inmediaciones del fraccionamiento Valle del Paseo, al oriente de la ciudad de Durango.

De acuerdo con los primeros datos recabados, el ahora occiso había sido reportado como desaparecido desde el pasado 28 de mayo, luego de que familiares señalaron que dejaron de tener comunicación con él cuando se encontraba en la colonia Las Palmas.

El hallazgo ocurrió en un predio situado cerca de la calle Andrómeda, en una zona que conecta varios asentamientos habitacionales del sector oriente de la capital, entre ellos Valle del Paseo y algunos fraccionamientos de Villas del Guadiana.

Personas que caminaban por el lugar observaron un objeto sospechoso cubierto con una cobija y, al acercarse, decidieron realizar el reporte correspondiente a los números de emergencia, lo que movilizó a corporaciones policiacas y cuerpos de auxilio.

Elementos de seguridad arribaron al sitio y, tras una revisión inicial, confirmaron que se trataba de un hombre sin signos vitales, por lo que el área fue resguardada mientras se esperaba la llegada de agentes investigadores y personal de Servicios Periciales.

Trascendió que el cuerpo presentaba huellas de violencia, principalmente en el rostro y otras partes del cuerpo, situación por la que no se descarta que haya sido víctima de una agresión antes de ser abandonado en ese punto de la ciudad.

El agente del Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos y ordenó el traslado del cadáver al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el deceso.