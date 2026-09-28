Identifican a las tres personas que fallecieron tras ser arrastradas por creciente en Guanaceví

Tres personas perdieron la vida luego de que la creciente del arroyo de Guanaceví arrastrara la camioneta en la que se encontraban, durante la tarde del sábado.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el incidente ocurrió cuando las tres personas se encontraban a bordo de una camioneta Jeep, línea Laredo, color blanco, debajo de un puente en el arroyo de Guanaceví. Previamente, alrededor de las 17:30 horas, se encontraban en el lugar ingiriendo bebidas alcohólicas.

La corriente del arroyo aumentó y arrastró el vehículo junto con sus ocupantes. Amigos y familiares se enteraron de lo ocurrido mediante videos difundidos en redes sociales y solicitaron el apoyo de las autoridades, quienes iniciaron las labores de búsqueda durante la noche.

Las víctimas fueron identificadas como Arnulfo Vega Amado, de 36 años; Katya Alejandra Cervantes Rodríguez, de 24, y Eulalio Serrano Cabriales, de 36 años.

Los cuerpos fueron localizados durante las primeras horas del domingo.

Dos de ellos, correspondientes a Arnulfo Vega Amado y Katya Alejandra Cervantes Rodríguez, fueron encontrados en el paraje conocido como La Negra, mientras que Eulalio Serrano Cabriales fue localizado en el paraje El Monzón, ambos puntos sobre el arroyo de Guanaceví.

Personal de la Comandancia Regional, un agente del Ministerio Público y Servicios Periciales acudieron a los sitios donde fueron localizadas las víctimas. Familiares acudieron posteriormente para realizar la identificación de los cuerpos.

El Ministerio Público ordenó el levantamiento y traslado de los cuerpos a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, región Santiago Papasquiaro, donde se realizaría la necropsia de ley para establecer oficialmente las causas de muerte.