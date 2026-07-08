Identifican a mujer que murió arrollada en la colonia J. Guadalupe Rodríguez

Una mujer de la tercera edad perdió la vida la noche de este martes luego de ser atropellada en calles de la colonia J. Guadalupe Rodríguez, en la ciudad de Durango.

El accidente ocurrió alrededor de las 21:15 horas sobre la calle Ricardo Flores Magón, a la altura de la intersección con Porfirio Díaz, donde vecinos reportaron el hecho al sistema de emergencias.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Preventiva y personal de la Cruz Roja Mexicana, quienes al revisar a la víctima confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a las lesiones sufridas tras el impacto, principalmente un fuerte golpe en la cabeza.

La persona fallecida fue identificada como Micaela Rodríguez, de aproximadamente 74 años de edad, con domicilio en la misma colonia donde ocurrió el percance.

De acuerdo con la información recabada en el sitio, el vehículo involucrado es un automóvil de la marca Chevrolet, linea Malibu, modelo 2016, color gris, cuyo conductor fue identificado como Marco Antonio, de 20 años de edad.

Personal de la Policía Vial se hizo cargo del accidente y realizó el aseguramiento del vehículo, mientras que el agente del Ministerio Público ordenó las diligencias correspondientes y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.