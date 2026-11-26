Fueron identificadas las tres personas que perdieron la vida y las dos mujeres que resultaron gravemente lesionadas en el accidente registrado la tarde de este jueves en la carretera libre Durango-Torreón, a la altura del municipio de Pánuco de Coronado.

Las víctimas mortales respondían a los nombres de Osiel Rafael Pérez Pérez, de 36 años de edad, vecino de la colonia Héctor Mayagoitia Domínguez; Manuel Luna Vázquez, de 68, con domicilio en la colonia Asentamientos Humanos, ambos de la capital duranguense, así como María del Rosario Cisneros Ochoa, de 63, originaria o vecina de la localidad J. Guadalupe Rodríguez, municipio de Guadalupe Victoria, donde tenía su domicilio.

Alrededor de las 15:15 horas se recibió el reporte del accidente, registrado en el kilómetro 63 de la mencionada vía de comunicación, donde un automóvil de la marca Nissan, línea March, modelo 2021, de color rojo con cofre blanco, terminó volcado sobre su costado izquierdo tras impactarse de frente contra una camioneta blanca de doble cabina, perteneciente a una empresa del ramo agrícola.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Osiel Rafael, conductor del automóvil, prestaba servicio de transporte mediante la plataforma Uber y se dirigía de Guadalupe Victoria hacia la capital duranguense cuando presuntamente invadió el carril contrario al intentar rebasar en una curva, lo que habría provocado la colisión contra la camioneta que circulaba con destino a Torreón, Coahuila.

Las sobrevivientes fueron identificadas como Bertha Alicia Luna Vázquez, de 58 años, quien presentó traumatismo craneoencefálico moderado y golpes en distintas partes del cuerpo, así como Azucena García Ochoa, de 39, diagnosticada con fractura de radio y cúbito del brazo derecho y traumatismo craneoencefálico; ambas fueron trasladadas al Hospital Rural número 26 del IMSS, en Guadalupe Victoria, para su estabilización y posterior traslado al Hospital General 450.

La magnitud de los daños que sufrió el automóvil obligó a solicitar el apoyo del personal de Protección Civil de la capital duranguense para liberar los cuerpos que quedaron prensados, mientras que personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Durango realizó las diligencias correspondientes y trasladó los restos al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

Por su parte, Jonathan, de 47 años de edad, vecino de Saltillo, Coahuila, quien conducía la camioneta, quedó a disposición de las autoridades por intervención de elementos de la Guardia Nacional, en tanto se determina la responsabilidad legal del accidente; ambas unidades fueron trasladadas a un corralón de la ciudad de Durango.