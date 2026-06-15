Identifican oficialmente a tres de seis víctimas del choque de helicópteros en Brasil

La mañana de este lunes, la Policía Civil de Río de Janeiro confirmó la identidad de tres de los seis fallecidos, tras la colisión de dos helicópteros ocurrida el domingo en el barrio Recreio dos Bandeirantes.

Se trata de los dos pilotos de las aeronaves, Charles Marsillac y Alexandre Souza, y el productor musical Lucas Brito, todos brasileños.

Identidades de víctimas extranjeras no han sido confirmadas

Las identidades de las tres víctimas extranjeras -el cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspar Prim, más conocido como Gaspi, y el productor argentino Lucas Vignale- quienes figuraban en el manifiesto de vuelo de la aeronave, no se han confirmado.

No obstante, según el comunicado de la Policía, los peritos del Instituto Médico Legal ya recogieron material genético para intentar identificar a las víctimas extranjeras , cuyos cuerpos se encuentran carbonizados.

Helicópteros realizaban vuelos de traslado

Uno de los helicópteros cayó sobre un estacionamiento privado, lo que ocasionó su incendio y la destrucción de unos 20 automóviles eléctricos.

En este helicóptero viajaban el piloto y cuatro pasajeros, entre ellos, los tres extranjeros.

La segunda aeronave, que solo tenía al piloto como único tripulante, cayó a unos cien metros de distancia del primer punto de impacto.