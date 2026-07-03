Identifican restos de minero secuestrado en la 'Súper' Durango-Mazatlán; esperaba su transporte

El pasado 23 de enero de 2026, familiares y amigos de un joven minero comenzaron a difundir su fotografía y datos personales, toda vez que desapareció mientras esperaba su transporte en la supercarretera Durango-Mazatlán. Sin embargo, a meses de su desaparición, sus restos fueron identificados.

La desaparición

De acuerdo a lo difundido por su familia, Pablo Osorio Sánchez, de 23 años , estaba hablando por teléfono con su novia cuando fue interceptado por un grupo de hombres armados, quienes lo privaron de la libertad.

Esa fue la última vez que tuvieron contacto con él, por lo que su familia realizó una denuncia por su desaparición y comenzó la búsqueda entre los dos estados.

Tan solo una hora después se reportó el secuestro de diez trabajadores mineros en un fraccionamiento de Concordia, Sinaloa, quienes pertenecían a la empresa Vizsla Silver.

Ambos hechos fueron relacionados con un grupo delictivo que opera en la zona y semanas después se confirmó el hallazgo de fosas clandestinas en el poblado El Verde, perteneciente a esa ciudad, con varios restos humanos.

Identifican restos de Pablo Osorio

Tras los trabajos de investigación, las autoridades fueron informando sobre la identificación de los 10 mineros de Vizsla Silver, pero de Pablo aún no se sabía nada.

No fue hasta esta semana, solo cinco meses después, que se dio a conocer que ya había sido reconocido su cuerpo y entregado a su familia. Sin embargo, se desconoce si su cuerpo fue localizado en el mismo lugar que los otros trabajadores o en una zona distinta.

En redes sociales comenzó a circular una esquela de Pablo, anuniando que este sábado 4 de julio se realizará su velorio y el domingo 5 la misa de cuerpo presente.