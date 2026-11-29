La Iglesia católica expresó su preocupación por el abandono de bebés en la vía pública e hizo un llamado a defender su vida y reconocer su dignidad, así como a implementar políticas públicas para acompañar a las mujeres que enfrentan un embarazo en circunstancias difíciles o carecen de una red de apoyo.

A través de su editorial "Desde la Fe", indicó que "con frecuencia nos encontramos con noticias de bebés abandonados. Pequeños que, a unas horas o días de haber nacido, son encontrados en la vía pública, en bolsas de plástico o entre la basura de algún lugar del país".

"Son historias que estremecen y nos llevan a preguntarnos qué está sucediendo en nuestra sociedad para que la vida de un ser humano en situación vulnerable pueda ser tratada de esa manera", dijo.

"¿Qué cultura estamos construyendo? ¿Qué valor le concedemos a la vida humana, particularmente cuando se encuentra en condiciones en las que no puede defenderse?", cuestionó.

En ese sentido, advirtió que la cultura del descarte ha ido permeando distintos ámbitos de la sociedad y aseguró que se puede visualizar en las políticas públicas que, lejos de garantizar la protección de toda vida humana, condicionan su defensa a determinadas circunstancias; en la violencia del crimen organizado, que convierte a las personas en instrumentos de sus intereses; en quien abusa de la vulnerabilidad de otro para obtener algún beneficio, y en la indiferencia con la que podemos llegar a mirar el sufrimiento ajeno.

"Aunque se trata de realidades distintas, en ellas podemos reconocer que la dignidad del otro deja de ser el principio que orienta nuestras decisiones", expresó.

"Desde esta perspectiva, la vulnerabilidad de una persona, lejos de ser una razón para restarle valor a su existencia, nos compromete más con su cuidado", agregó.

Por ello, destacó que defender la vida de un bebé llama a la sociedad a preguntarse qué se está haciendo para acompañar a las mujeres que enfrentan un embarazo en circunstancias difíciles, a quienes sufren violencia, a quienes han sido abandonadas por sus parejas o carecen de una red de apoyo.

Enfatizó que también implica exigir a los padres que asuman su responsabilidad y promover políticas públicas que ofrezcan alternativas auténticas, bien planteadas y argumentadas, de protección y acompañamiento.

"No podemos indignarnos ante el abandono de un recién nacido y permanecer indiferentes ante el abandono que hemos dado a la vida en nuestra sociedad", expuso.

"La defensa de la vida exige reconocer la misma dignidad en el niño por nacer, en el recién nacido, en la víctima de la violencia, en la persona con discapacidad, en el enfermo y en el adulto mayor que necesita de los demás", concluyó.