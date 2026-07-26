Ignoraron durante 3 meses una fuga de agua en Durango, hasta que la exhibieron en redes sociales

Fue hasta tres meses después que Aguas del Municipio de Durango (AMD) atendió una fuga en una calle de la ciudad, a pesar de que el reporte se realizó oportunamente a través de la línea de WhatsApp habilitada precisamente para dar una respuesta, supuestamente, en menos de 48 horas.

El usuario relató en un video, publicado en Facebook el 24 de julio, cómo realizó el primer reporte a Aquatel el 2 de mayo , por lo que se le asignó el folio MY022663. El afectado, quien detectó humedad afuera de su domicilio, adjuntó imágenes y datos sobre la ubicación.

A pesar del reporte, nadie acudió, por lo que días después, el 19 de mayo, levantó nuevamente el reporte a través del mismo chat . En esa ocasión se generó el folio MY192697. También envió otra imagen en la que se observaba el avance de la fuga y la presencia de agua.

El 24 de mayo se comunicó nuevamente a la línea y envió otra fotografía , en la que ya se apreciaba claramente el lugar donde se encontraba el desperfecto. En esa ocasión no se le generó un folio.

Para el 25 de junio, nuevamente se comunicó a la línea para informar que aún no habían acudido a su domicilio . Entonces le asignaron un nuevo folio, JU252697, y le comentaron que en 48 horas acudirían al lugar; sin embargo, tampoco lo hicieron.

Pasaron los días y, para el 10 de julio , ya se registraba una mayor cantidad de agua y presencia de moho. Se levantó un nuevo folio, JL1326148, pero dos días después se comunicó nuevamente debido a que el personal continuaba sin acudir al domicilio.

Ante la nula atención por parte del personal de AMD, el joven finalmente decidió realizar un video y subirlo a sus redes sociales , donde documentó cómo había realizado los reportes mostrando la conversación y las imágenes. A las pocas horas de la publicación, personal de AMD acudió a realizar la reparación.

El usuario, que aparece como George Nektium Sandival, posteriormente subió otro video de actualización en el que mostró la reparación de la fuga. En la publicación recomendó a otros ciudadanos: