Imparable, el robos de motocicletas en Centro de Durango; anoche hurtaron una más

Los robos de motocicletas continúan registrándose en la Zona Centro de la ciudad de Durango, donde durante la noche del domingo 18 de octubre fue reportada la desaparición de otra unidad, la cual su propietario había dejado estacionada sobre la vía pública.

El afectado fue identificado como Víctor Hugo, propietario de una motocicleta de la marca Italika, línea 250Z, modelo 2021, color gris con verde fluorescente, la cual no cuenta con placas de circulación.

De acuerdo con la información recabada, aproximadamente a las 20:30 horas del domingo , el hombre dejó estacionada su motocicleta sobre la calle Negrete, a la altura de su cruce con Juárez, en plena Zona Centro de la capital duranguense.

Sin embargo, alrededor de las 22:00 horas, cuando regresó al lugar donde había dejado su vehículo, descubrió que este ya no se encontraba, por lo que solicitó la intervención de las autoridades mediante un reporte al número de emergencias 911.

En su reporte, el afectado proporcionó las características de la motocicleta, así como el número de serie, con la finalidad de facilitar su identificación en caso de que fuera localizada por alguna corporación de seguridad.

Tras recibirse el aviso, personal del área de Recuperación de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) intentó establecer comunicación telefónica con el propietario en diversas ocasiones; sin embargo, las llamadas fueron enviadas directamente al buzón de voz, por lo que no fue posible ampliar la información sobre lo sucedido.

Este nuevo reporte se suma a los robos de motocicletas registrados en distintos puntos de la capital, particularmente en la Zona Centro, donde los propietarios continúan siendo víctimas de este delito, mientras que, en este caso, hasta el último seguimiento disponible, no se había confirmado la recuperación de la unidad.