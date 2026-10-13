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Imparte Geovanni Castañeda clínica de batería en la Casa de la Cultura

El originario de La Laguna tuvo un buen recibimiento por parte de los alumnos presentes.

Imparte Geovanni Castañeda clínica de batería en la Casa de la Cultura

Imparte Geovanni Castañeda clínica de batería en la Casa de la Cultura

DANIELA ALMAGUER
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Como parte de las actividades del Festival Revueltas 2026, el baterista mexicano Geovanni Castañeda Velázquez impartió una clínica de batería del Paxx Drum Fest en la Casa de la Cultura de Durango, donde compartió con estudiantes y asistentes sus conocimientos, experiencia y trayectoria en la ejecución de este instrumento.

Durante la clínica, el baterista mostró sus habilidades mediante distintas ejecuciones musicales y compartió aspectos de su experiencia profesional con los asistentes, quienes tuvieron la oportunidad de realizar preguntas sobre su trabajo y desarrollo artístico. La sesión permitió acercar al público a las técnicas y posibilidades expresivas de este instrumento.

La actividad concluyó con una última ejecución de batería que recibió el aplauso de los asistentes, en una jornada dedicada al aprendizaje y al intercambio musical.

Tras el baterista

Originario de Gómez Palacio, Durango, Geovanni Castañeda cuenta con más de 20 años de trayectoria profesional y se ha distinguido por su versatilidad y dominio de diversos géneros musicales, entre ellos pop, rock, ritmos latinos, fusión, jazz y música regional.

Su estilo y técnica están influenciados por reconocidos bateristas como Victor Loyo, Dave Weckl, Vinnie Colaiuta y Álvaro López Jr.


Actualmente, Castañeda participa en proyectos de grabación, eventos musicales y giras de música gospel. Asimismo, comparte sus conocimientos a través de clínicas y seminarios de batería en México y Estados Unidos, actividades que contribuyen al intercambio de experiencias y a la formación de nuevos músicos.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Geovanni Castañeda clínica Casa de la Cultura baterista Castañeda, batería, Geovanni, música

               

                
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