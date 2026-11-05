Impartirán curso de inglés inclusivo en la Biblioteca Central de Durango | Fechas y horarios

Con el objetivo de acercar nuevas oportunidades de aprendizaje a personas con discapacidad visual, el curso de inglés inclusivo regresará durante noviembre a la Biblioteca Central Pública “Lic. José Ignacio Gallegos Caballero”, en Durango, una actividad que ya se había realizado en meses anteriores y que nuevamente abrirá sus puertas para quienes estén interesados en aprender un nuevo idioma.

La iniciativa busca promover el acceso a la educación y generar espacios de aprendizaje más incluyentes, al ofrecer una alternativa de formación especialmente dirigida a personas con discapacidad visual, bajo la premisa de que el conocimiento de otros idiomas debe estar al alcance de todos.

¿Cuándo será el curso?

Las sesiones serán impartidas por el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) y se llevarán a cabo los días 12, 19 y 26 de noviembre a las 10:00 horas, en la Sala de Invidentes de la Biblioteca Central.

La participación será gratuita, por lo que las personas interesadas podrán acercarse a este espacio para conocer más sobre la actividad y aprovechar esta nueva oportunidad de aprendizaje.