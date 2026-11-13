Imponen sanción a portero de Andorra tras fallecimiento de Jesús de Miguel; ¿de qué trata?

El pasado martes 3 de noviembre, el mundo del futbol se vistió de luto luego de que el delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel, murieran tras un choque contra el portero de Andorra en pleno partido, Jesús Owono.

La situación impactó a aficionados de ambos equipos, así como a toda la liga española y luego de su deceso comenzó a debatirse cuál debería ser el actuar de las autoridades para el guardameta.

A días de lo ocurrido, el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) impuso una sanción, la cual corresponde a la expulsión por tarjeta roja directa que recibió durante el partido celebrado en el estadio Heliodoro Rodríguez López el 2 de noviembre.

¿De qué trata la sanción?

El informe señala que Jesús Owono es suspendido 12 partidos debido a la dura entrada que protagonizó contra Jesús de Miguel, pues la acción constituye una infracción grave contemplada en el artículo 102 del Código Disciplinario de la RFEF.

Debido a las características de la jugada, el organismo determinó aplicar este castigo en su grado máximo.

En el documento, el Comité retomó lo asentado en el acta arbitral, donde se describe que Owono fue con la pierna en alto contra un adversario, utilizando fuerza excesiva mientras ambos disputaban el balón.

Asimismo, señaló que la gravedad de la acción se aprecia tanto por la forma en que fue ejecutada como por la intensidad del impacto. También tomó en cuenta que el futbolista afectado tuvo que recibir atención médica sobre el terreno de juego y posteriormente fue retirado en camilla.

El organismo añadió que ninguno de los involucrados presentó alegaciones dentro del plazo reglamentario respecto a los hechos consignados por el árbitro.

OTRAS SANCIONES PARA EL ANDORRA

Además de la suspensión impuesta a su portero, el Comité de Disciplina determinó castigar a otros integrantes del FC Andorra por lo ocurrido durante el encuentro en Tenerife.

Efe Akman recibió un partido de suspensión por acumulación de amonestaciones, mientras que Lautaro de León fue sancionado con un encuentro tras recibir doble tarjeta amarilla y ser expulsado.

La misma medida se aplicó al entrenador asistente Antonio José Sánchez, por protestar al equipo arbitral, así como al futbolista del Tenerife Dani, por una conducta considerada contraria al buen orden deportivo.