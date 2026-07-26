¡Imponente! Isaac Del Toro logra un histórico podio de tercer lugar en el Tour de France 2026

El ciclista mexicano Isaac del Toro oficializó este domingo 26 de julio un hito histórico al subir al podio final del Tour de Francia 2026 en el tercer lugar general, tras concluir la etapa disputada en los Campos Elíseos de París. El corredor de 22 años, integrante del poderoso equipo UAE Team Emirates-XRG, se convirtió en el primer azteca de la historia en terminar entre los tres mejores de la ronda gala.

En la clasificación general definitiva, Del Toro se ubicó en la tercera posición a 9 minutos y 42 segundos del campeón esloveno Tadej Pogačar, quien aseguró su quinto maillot amarillo. El belga Remco Evenepoel finalizó segundo a 6:26 del líder, mientras que el francés Paul Seixas culminó cuarto a 11:56 y Lenny Martinez completó el prestigioso top cinco a 13:02 del vencedor.

Un recorrido para los libros de historia

Aunado al logro del podio, el atleta oriundo de Ensenada conquistó el maillot blanco que lo acredita como el mejor joven menor de 26 años de la carrera. Del Toro lució esta indumentaria durante 13 jornadas, ratificando una solidez constante frente a las grandes figuras del pelotón internacional en lo que representó su deslumbrante debut en la gran prueba.

Entre sus actuaciones más memorables destacó su victoria en la segunda etapa disputada en Barcelona, rompiendo una racha de 36 años sin triunfos de un ciclista mexicano en el torneo desde Raúl Alcalá. Asimismo, en la jornada reina con meta en Alpe d’Huez, asestó un ataque clave en el Col de Sarenne para descolgar a Seixas y amarrar definitivamente su tercer puesto.

Se consagra entre los más grandes

El rendimiento del joven tricolor cobra un mérito superior tras haber superado problemas de enfermedad que aquejaron a la escuadra durante la tercera semana. Su capacidad de resistencia en los Alpes fue respaldada por Pogačar, quien trabajó a su lado en los tramos decisivos antes del paseo final sobre el trayecto recortado a 89 kilómetros en el circuito parisino.

Con este resultado histórico en París, Del Toro confirma su consagración internacional tras su previo podio en el Giro de Italia 2025. El pedalista nacional firma una hazaña inolvidable para el deporte mexicano, estableciéndose como una realidad brillante y una de las figuras llamadas a dominar el ciclismo mundial en los años venideros.