Importante avenida del fraccionamiento Huizache cerrará por obra, ¿cuál y por cuánto tiempo?

Habrá un cierre temporal de la circulación vial este martes 9 de junio de 2026 en el cruce importante en el fraccionamiento Huizache I.

¿Por qué cerrarán la avenida?

Esto debido a que la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (Secope) y Aguas del Municipio (AMD), llevarán a cabo trabajos relacionados con la construcción del Colector Pluvial Jalisco, una de las obras de infraestructura hidráulica más importantes de la capital, diseñada para mitigar inundaciones y proteger el patrimonio de familias del oriente de la ciudad.

¿Qué avenida y en qué horario cerrará?

Se trata de la avenida Tres Culturas y se informó que, con el objetivo de afectar lo menos posible las actividades comerciales, administrativas y escolares de esta zona, los trabajos iniciarán este martes a las 19:00 horas para reabrir la circulación el miércoles.

Se pidió la comprensión y paciencia de los vecinos y automovilistas que transitan por esta vía, reiterando el compromiso de entregar obras de calidad en el menor tiempo posible, y se exhortó a la ciudadanía a tomar rutas alternas y programar sus traslados durante la noche de hoy.