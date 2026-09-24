¡Impresionante! Así se ve el ojo del huracán 'Polo' desde un avión cazatormentas | VIDEO

El huracán “Polo” sigue su trayectoria por el océano Pacífico, y aunque volvió a pasar a categoría 4 cerca de las 09:00 horas de este jueves, su intensidad sigue generando alerta entre autoridades meteorológicas. En medio de los efectos que ha causado, fue compartido un video captado desde un avión, dentro del ojo del huracán.

Las imágenes fueron obtenidas durante un vuelo de reconocimiento realizado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos, que envió una de sus aeronaves directamente hacia el ciclón para conocer más sobre las condiciones que presenta en su interior.

En el video se observa el momento en que el avión atraviesa las nubes y la zona de mayor intensidad de “Polo”, hasta llegar al centro del huracán. La grabación permite apreciar desde otra perspectiva cómo está el panorama.

Así es entrar al ojo de un huracán

Aunque desde el exterior un huracán puede parecer una enorme masa de nubes que gira sobre el océano, en su interior existen diferentes zonas con condiciones muy distintas.

El avión debe atravesar primero las bandas de nubes que rodean al ciclón y posteriormente una de las áreas con mayor intensidad: la pared del ojo. Es en esta zona donde se concentran algunos de los vientos más fuertes, además de lluvias y turbulencias.

Después de atravesar esa parte del sistema, la aeronave puede llegar al ojo, una región ubicada en el centro del huracán donde las condiciones pueden cambiar de manera considerable.

En las imágenes de “Polo” se aprecia ese cambio conforme el avión se acerca al centro del ciclón, dejando atrás las nubes más densas para ingresar a una zona con menor nubosidad.

El avión utilizado en esta misión fue el P-3 Orion de la NOAA, identificado como NOAA43 y conocido con el apodo de “Miss Piggy”. Esta aeronave está preparada para realizar vuelos dentro de tormentas y huracanes.

Así se ve el ojo del huracán “Polo”

En el video que ya ha sido difundido a través de las redes sociales, se puede observar el breve recorrido del avión, que atraviesa una densa nubosidad para después llegar a una zona en la que se comienza a despejar un poco en la parte superior, aunque hacia abajo la región está cubierta de una gran cantidad de nubes.

Esta misma situación fue captada este pasado miércoles 23 de septiembre a través de otro video captado desde el mismo avión, donde de igual manera la aeronave cruza por una zona de nubosidad densa, para luego llegar a una zona más despejada, lo que sería el huracán “Polo”.

“Polo” podría regresar a categoría 5

Luego de que el martes 22 de septiembre “Polo” se desarrollara hasta huracán de categoría 5, perdió fuerza y pasó a ser de categoría 4 el miércoles 23 de septiembre.

Sin embargo, cerca de las 21:00 horas del mismo miércoles, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirmó que “Polo” volvió a ser de categoría 5, y aunque regresó a categoría 4, se prevé que en próximas horas pueda tomar fuerza otra vez y adquirir nuevamente la categoría 5 cerca de la medianoche.

Además, la trayectoria de “Polo” cambió, por lo que también se espera que en próximos días toque tierra en México.

Por esta razón, autoridades meteorológicas piden a la población mantenerse atenta a cualquier actualización o aviso climatológico.