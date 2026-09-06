Impuesto a bebidas con contenido alcohólico no reduce el consumo; señala Canaco

La propuesta de incrementar hasta un 50 por ciento el IEPS en bebidas con contenido alcohólico no serviría para reducir el consumo; pero si se aprueba, repercute en el bolsillo de los consumidores, planteó el vicepresidente de bares y alcoholes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Alejandro Bardán Ruelas.

“Hasta ahorita es solamente propuesta, todavía no se vota, pero 50 por ciento; yo doy un ejemplo, la cerveza promedio en un restaurante establecido está entre 45 y 60 pesos; échale cuenta, mínimo tendría que aumentarse a 70, 90 pesos, que ya es un tema sumamente complicado para el consumidor final”, mencionó.

Y refirió que, con base en los antecedentes que se tienen, el consumo nunca se reduce. “Los estudios, y ustedes lo han visto a nivel nacional, siempre que suben la cerveza y suben el refresco y suben el cigarro, uno piensa que se va a dejar de consumir y no es así. Nunca bajan las ventas en ese tema, pero lo que sí afecta es la economía de la persona. Ya no es lo mismo que gastes 200, 300 pesos en poderte divertir o comer un poco a que gastes ya el doble. Cada vez la gente sale menos a los restaurantes, a los bares precisamente por eso; pero desafortunadamente las personas que consumen el tema alcohólico siguen tomando la misma cantidad, solamente que en sus bolsillos se les repercute más”, dijo.