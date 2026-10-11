Impuestos ecológicos financiarían diversas acciones ambientales en Durango

La recaudación de los impuestos ecológicos en Durango podría quedar destinada exclusivamente a programas y acciones de protección ambiental, de acuerdo con una iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda del Estado presentada en el Congreso local.

La propuesta fue presentada por la diputada local Sandra Amaya Rosales, quien señaló que para 2026 se estima una recaudación de 67.87 millones de pesos por este concepto . Por lo que el objetivo es establecer un destino específico y verificable para estos recursos.

Entre las acciones que podrían financiarse se encuentran el fortalecimiento de brigadas forestales, prevención y atención de incendios, monitoreo de la calidad del aire, gestión de residuos, protección de cuencas y restauración de zonas afectadas por degradación ambiental.

Como parte de la exposición de motivos, la legisladora señaló que durante 2025 se registraron más de 400 incendios forestales, con una superficie afectada superior a 118 mil hectáreas, por lo que consideró necesario fortalecer la prevención, detección temprana, equipamiento y recuperación de ecosistemas.

La iniciativa también plantea atender el problema de los residuos. De acuerdo con lo expuesto, el relleno sanitario de la ciudad de Durango recibe alrededor de 500 toneladas de basura diariamente , por lo que se propone impulsar medidas de separación, reciclaje, aprovechamiento de materiales y economía circular.

Amaya Rosales sostuvo que el cambio busca que la ciudadanía pueda identificar tanto el destino de los recursos recaudados como los resultados obtenidos con ellos, aunque la iniciativa deberá seguir el proceso legislativo correspondiente antes de convertirse en una obligación legal.