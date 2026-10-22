Impulsan el boxeo estudiantil en Durango con el gran nacimiento del torneo amateur Round One

El boxeo universitario busca recuperar terreno en Durango con el nacimiento de Round One, un torneo que reunirá a estudiantes de instituciones públicas y privadas bajo el aval de la Asociación de Box del Estado de Durango. El proyecto fue presentado en la Librería Lobos de la Universidad Autónoma de Durango por organizadores, representantes universitarios y dirigentes del pugilismo estatal, quienes coincidieron en la necesidad de generar espacios de competencia para jóvenes que practican este deporte dentro y fuera de las aulas.

La competencia se celebrará el próximo 10 de noviembre en el Estadio Monumental MS, con el primer campanazo programado para las 18:00 horas. Horas antes, a las 10:00 de la mañana, los participantes deberán cumplir con el pesaje oficial en el Edificio Conquistador de la UAD, procedimiento que formará parte de los protocolos previos a la función.

Acción deportiva para todas y todos

Durante la presentación, José Jorge Beltrán Ríos, presidente de la Asociación de Box del Estado de Durango, explicó que el torneo se desarrollará bajo reglamento de boxeo olímpico y estará dirigido a peleadores de entre 19 y 40 años de edad. Las contiendas se organizarán por divisiones de peso en ambas ramas y contarán con los tiempos oficiales establecidos para competencias amateur, con el objetivo de mantener los estándares que rigen a este tipo de eventos.

Uno de los temas centrales fue la seguridad. Los organizadores informaron que únicamente podrán competir boxeadores afiliados a gimnasios reconocidos y avalados por la estructura federada de este deporte. Además, será obligatoria la presentación de un certificado médico, se realizarán revisiones durante el pesaje y el evento contará con médico de ring y ambulancia para atender cualquier eventualidad que pudiera registrarse durante la jornada.

Invitan a universitarios a inscribirse

Round One también incorporará categorías de acuerdo con la experiencia competitiva de los participantes. El esquema contempla divisiones para principiantes, novatos, avanzados y clasificados, tomando en consideración el récord de cada boxeador para propiciar enfrentamientos en condiciones similares y reducir diferencias marcadas entre competidores.

La respuesta inicial de las instituciones ya comenzó a reflejarse en los registros preliminares. Al momento de la presentación, la Universidad Autónoma de Durango contaba con tres interesados en participar, mientras que la UJED proyectaba una delegación inicial de cinco pugilistas. Sin embargo, las inscripciones permanecen abiertas hasta el 7 de noviembre y la expectativa de los organizadores es sumar a más universidades para convertir Round One en un escaparate permanente del boxeo universitario duranguense.