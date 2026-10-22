Impulsan el vínculo familiar en CBTIS 89 a través de 'Escuela para padres'

Con el propósito de ofrecer herramientas que fortalezcan la comunicación, los valores y el vínculo afectivo entre padres e hijos, el CBTIS 89 llevó a cabo la conferencia titulada “Cómo llegar al corazón de tus hijos”, en el marco del programa Escuela para Padres.

La ponencia fue impartida por Gabbo Gómez López, en la Sala Audiovisual de la institución en dos horarios, para padres y madres de alumnos del turno matutino y vespertino.

Durante la presentación, el conferencista abordó temas sobre la crianza afectiva y reflexiva. Entre los puntos principales, invitó a los asistentes a transformar sus dinámicas de convivencia diaria mediante recomendaciones concretas, tales como desear tener hijos felices en lugar de exigir perfección.

Asimismo, exhortó a los padres de familia a reconocer las virtudes, así como descubrir y motivar los talentos individuales de cada joven en lugar de ejercer exigencias desmedidas.

Habló también sobre la comunicación asertiva, explicar el por qué de sus faltas con diálogo y paciencia, en lugar de recurrir a los gritos; además de propiciar un entorno positivo, para hacer la realidad familiar más amena y divertida en lugar de generar falsas ilusiones o expectativas.

Expuso una reflexión crítica sobre los actores o elementos a los que frecuentemente se delega la crianza de las nuevas generaciones, señalando de manera particular, la influencia del uso excesivo de la tecnología y los dispositivos móviles.

Con este tipo de encuentros, el CBTIS 89 busca refrendar su compromiso no sólo con la excelencia académica de sus alumnos, sino con la formación integral y la orientación a las familias que integran su comunidad.