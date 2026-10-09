Impulsan en Durango acuerdo sobre comunicación responsable para prevención de suicidio

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, representantes del Poder Legislativo, organismos autónomos, asociaciones de periodistas y especialistas llevaron a cabo la firma de un Compromiso por una Comunicación Responsable, orientado a mejorar el tratamiento informativo sobre la prevención del suicidio.

La iniciativa, impulsada por las diputadas Gabriela Vázquez Chacón y Daniela Soto Hernández, en colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), incluyó una conferencia denominada “Comunicar para salvar vidas”, impartida por la especialista en psicología Pamela Morán Nogueira.

Durante el encuentro, los dirigentes de organizaciones de comunicadores establecieron las bases para guiar la labor informativa bajo un enfoque que respete los derechos humanos.

Entre los acuerdos firmados destacan la cobertura empática sin estigmas, la omisión de detalles explícitos sobre métodos de suicidio, privilegiar la difusión de historias de recuperación y el respeto a la privacidad de las familias en situaciones de vulnerabilidad, buscando que la labor periodística funcione como un canal preventivo y de orientación social.

“Es sobre el tratamiento que se le da en los casos de suicidio, no solo en la prevención, sino también en la postvención; el manejo que se da de la información, sin un tema de censura, sino simplemente mayor empatía y compasión en las familias que quedan después de sufrir un hecho de suicidio”, enfatizó la diputada Daniela Hernández.