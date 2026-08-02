Impulsan reformas en seguridad, justicia y programas sociales durante la Permanente

Durante los trabajos de la Comisión Permanente se ha trabajado en un paquete de iniciativas que abarca reformas en materia electoral, seguridad pública, medio ambiente, derechos de los pueblos indígenas, desarrollo social, empleo y educación, con el propósito de actualizar el marco jurídico estatal en diversos rubros.

El grupo parlamentario de Morena enfatizó que entre las propuestas se encuentra una reforma a la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado para armonizar la legislación local con la reforma constitucional federal relacionada con la elección de personas juzgadoras, además de establecer reglas que den mayor certeza jurídica a esos procedimientos.

En materia de seguridad pública, los legisladores plantearon modificaciones a la Ley de Seguridad del Estado para incorporar disposiciones que regulen de manera expresa las intervenciones policiales, las inspecciones y las detenciones. Asimismo, propusieron cambios a la Ley de Gestión Ambiental Sustentable para establecer medidas preventivas en obras públicas, desarrollos urbanos, fraccionamientos y proyectos de electrificación rural, con el fin de proteger el arbolado, la fauna silvestre y reducir riesgos para la población.

Otra de las iniciativas busca expedir la Ley de Medicina Tradicional Indígena del Estado, con el objetivo de reconocer y preservar los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios relacionados con la salud y fortalecer el respeto a sus prácticas tradicionales.

La agenda legislativa también contempla reformas para facilitar que personas adultas mayores y personas con discapacidad puedan acceder a información, realizar trámites y recibir atención de programas sociales en sus domicilios cuando sus condiciones de salud o movilidad les impidan acudir a módulos de atención.

En el ámbito económico, Morena propuso modificaciones a la Ley de Fomento Económico del Estado para impulsar la certificación de competencias laborales adquiridas mediante la experiencia, con la finalidad de facilitar la incorporación al empleo formal y fortalecer el emprendimiento. En materia educativa, los diputados presentaron reformas a la Ley de Educación del Estado para incorporar la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos en la legislación local.