IMSS construirá 15 guarderías en Durango; una ya está en proceso, en la capital

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) proyecta construir 15 guarderías propias en Durango durante los próximos cuatro años, tanto en la capital como en diversos municipios del estado, con el propósito de ampliar la cobertura del servicio de cuidado infantil.

Una de esas guarderías ya se encuentra en construcción en la ciudad de Durango, mientras que otras dos están por iniciar el proceso de licitación en los municipios de Nuevo Ideal y Santiago Papasquiaro, informó Roberto Karam Araujo, jefe de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS.

Explicó que la guardería de la capital estaba programada para concluirse en septiembre; sin embargo, algunos retrasos en la obra obligaron a reprogramar su terminación para finales de este año. La expectativa es que el centro de cuidado infantil inicie operaciones durante 2027.

Esta nueva guardería tendrá capacidad para atender a poco más de 200 niñas y niños y generará entre 70 y 80 empleos directos , lo que, además de ampliar la oferta de espacios para las familias derechohabientes, permitirá incrementar la contratación de personal.

En municipios

En cuanto a los proyectos de Nuevo Ideal y Santiago Papasquiaro, señaló que ambos ya cuentan con los terrenos donados y aprobados por los respectivos cabildos. Solo restan los trámites administrativos internos del instituto para emitir la licitación y comenzar su construcción.

Cada una de estas guarderías tendrá capacidad para 110 menores. Además, el IMSS gestiona un cuarto proyecto en el municipio de Nombre de Dios, el cual sería de menor tamaño, con espacio para 75 niñas y niños.

De obtener la autorización de las instancias federales, sería el primer Centro de Cuidado y Atención Infantil del instituto con esa capacidad.