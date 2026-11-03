Durango

IMSS DURANGO

IMSS de Durango amplía capacidad de diagnóstico por imagen con nuevo equipo de ultrasonido

El nuevo dispositivo permitirá realizar ultrasonidos abdominales, de tórax, vasculares, entre otros.

IMSS de Durango amplía capacidad de diagnóstico por imagen con nuevo equipo de ultrasonido

IMSS de Durango amplía capacidad de diagnóstico por imagen con nuevo equipo de ultrasonido

SAÚL MALDONADO
Agrega a El Siglo de Durango en Google

El Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibió un nuevo equipo de ultrasonido de alta tecnología, con el que se busca agilizar los estudios de diagnóstico por imagen y fortalecer la atención de sus derechohabientes.

Con la incorporación de este equipo, el hospital contará con dos aparatos de ultrasonografía para atender a una población de aproximadamente 479 mil 20 derechohabientes, lo que permitirá ampliar la capacidad para realizar estudios y ofrecer imágenes de mayor definición.

El nuevo dispositivo permite realizar ultrasonidos abdominales, de tórax, vasculares, obstétricos y pélvicos, además de estudios Doppler, que apoyan a los médicos en la detección y valoración de diferentes padecimientos.

La entrega forma parte de la primera distribución nacional de 47 equipos médicos especializados, destinados a fortalecer los servicios de 39 hospitales del IMSS en el país.

Esta adquisición se enmarca en la estrategia nacional denominada 12 acciones en 120 días, para mejorar la infraestructura y capacidad de atención médica en las unidades hospitalarias.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: IMSS Durango equipo IMSS Durango equipo de ultrasonido Durango estudios, capacidad, nuevo, nacional

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Durango
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas