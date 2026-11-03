IMSS de Durango amplía capacidad de diagnóstico por imagen con nuevo equipo de ultrasonido

El Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibió un nuevo equipo de ultrasonido de alta tecnología, con el que se busca agilizar los estudios de diagnóstico por imagen y fortalecer la atención de sus derechohabientes.

Con la incorporación de este equipo, el hospital contará con dos aparatos de ultrasonografía para atender a una población de aproximadamente 479 mil 20 derechohabientes, lo que permitirá ampliar la capacidad para realizar estudios y ofrecer imágenes de mayor definición.

El nuevo dispositivo permite realizar ultrasonidos abdominales, de tórax, vasculares, obstétricos y pélvicos, además de estudios Doppler, que apoyan a los médicos en la detección y valoración de diferentes padecimientos.

La entrega forma parte de la primera distribución nacional de 47 equipos médicos especializados, destinados a fortalecer los servicios de 39 hospitales del IMSS en el país.

Esta adquisición se enmarca en la estrategia nacional denominada 12 acciones en 120 días, para mejorar la infraestructura y capacidad de atención médica en las unidades hospitalarias.