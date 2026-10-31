IMSS de Durango modifica áreas de UCIN para reabrirla tras muerte de cinco bebés

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realiza adecuaciones en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona número 1 de Durango, donde en septiembre pasado fallecieron cinco recién nacidos, y espera reabrirla en cuanto se cumplan las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Saúl Nevárez Jiménez, delegado del IMSS en Durango, señaló que, tras estos fallecimientos, se reforzará la vigilancia para garantizar que el personal médico y de enfermería cumpla con los protocolos establecidos para la atención de los pacientes.

Indicó que actualmente se trabaja en las modificaciones solicitadas por las instancias sanitarias para garantizar las condiciones necesarias antes de reanudar las actividades de la unidad de cuidados intensivos neonatales.

Entre las adecuaciones se contempla modificar algunos cubículos y realizar cambios en espacios donde se encuentran instalaciones como lavabos, además de atender las recomendaciones que les fueron emitidas durante las revisiones.

El delegado explicó que la reapertura de la unidad dependerá de que las autoridades sanitarias otorguen la autorización correspondiente, una vez que se compruebe que se cumplieron las medidas solicitadas.

Mientras tanto, aseguró que el Seguro Social cuenta con otras áreas dentro del propio hospital en el quinto piso para atender a los recién nacidos que requieren cuidados intensivos, por lo que estos pacientes están siendo canalizados a esos espacios.

La UCIN permanece cerrada mientras concluyen los trabajos y se garantiza que las instalaciones cumplan con las condiciones necesarias para brindar atención a los recién nacidos.