IMSS Durango basificará a más de 170 trabajadores; aumento al salario será efectivo esta quincena

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango basificará a más de 170 trabajadores, principalmente personal de enfermería que laboró bajo contratos temporales durante la pandemia de Covid. IMSS pagará esta quincena el aumento del ocho por ciento.

Saúl Nevárez Jiménez, delegado del IMSS en Durango, explicó que el personal que será contratado ya se encuentra en la bolsa de trabajo del Instituto y se espera que, en un plazo máximo de una o dos quincenas, aparezca en la nómina como trabajadores de base.

Como parte de las acciones del programa de 12 proyectos prioritarios, el Instituto comenzará a aplicar el incremento salarial del ocho por ciento ofrecido la semana pasada.

¿Cuándo se verá reflejado al aumento?

Este aumento, dijo el delegado, se verá reflejado desde esta quincena y beneficiará a más de siete mil 500 trabajadores de base en la delegación estatal, así como a más de seis mil 500 jubilados.

Ante la inconformidad de trabajadores que consideran insuficiente el aumento, Nevárez Jiménez señaló que los acuerdos salariales se establecen con el Comité Ejecutivo y se determinan desde el nivel central del IMSS, por lo que la delegación estatal no tiene facultades para decidir si el incremento puede ser mayor.

Indicó que el Instituto ha atendido las solicitudes de información sobre el tema y destacó el esfuerzo financiero que representa alcanzar el aumento del ocho por ciento.

Cada décima adicional en el incremento salarial respecto a la propuesta inicial representa miles de millones de pesos para el Instituto, sostuvo el delegado, quien consideró que el acuerdo alcanzado es favorable frente a los aumentos que recibirán otros trabajadores del país.

Por otra parte, explicó que los 12 proyectos prioritarios y las dos acciones prioritarias del IMSS se desarrollan en tres vertientes: contratación de personal, infraestructura y equipamiento, con el propósito de fortalecer la atención que se brinda a los derechohabientes.

En materia de recursos humanos, indicó que actualmente se tiene cubierto alrededor del 99 por ciento de las plazas de médicos especialistas, una proporción que, afirmó, pocas veces se había alcanzado en los últimos años.

Sin embargo, todavía existen vacantes de difícil cobertura en especialidades como angiología, cardiología, gastroenterología y radiooncología, por lo que se mantiene la búsqueda de personal para completar las plantillas médicas.

Además, se prevé contratar trabajadores para cubrir ausencias programadas y no programadas en las distintas especialidades, a fin de mantener la operación de los servicios médicos y evitar afectaciones en la atención a los pacientes.