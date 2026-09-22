​IMSS Durango descarta que una paciente oncológica esté contagiada con la bacteria detectada en neonatología

​La delegación local del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) negó que exista una adolescente en el área de Oncología contagiada con la misma bacteria que afectó a los recién nacidos fallecidos.

​La aclaración de la delegación surge tras los señalamientos en redes sociales que aseguraban que una paciente de 14 años, internada en el área OncoCREAN del quinto piso del Hospital de Zona del IMSS, habría contraído dicho microorganismo. Al respecto, las autoridades explicaron que dicha zona se encuentra aislada debido a que los pacientes oncológicos presentan una alta vulnerabilidad a las infecciones.

​Asimismo, precisaron que, si bien la menor de 14 años sí contrajo una bacteria, esta no guarda relación alguna con la detectada en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, ni presenta el mismo comportamiento clínico.