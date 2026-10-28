IMSS habilita subalmacenes para evitar falta de insumos en turnos nocturnos

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango habilita pequeños subalmacenes en los pisos de los hospitales para garantizar la disponibilidad de medicamentos e insumos médicos durante todos los turnos, luego de las quejas del personal de enfermería, principalmente en las jornadas nocturnas.

Saúl Nevárez Jiménez, delegado del IMSS en Durango, explicó que se realiza un recorrido por los hospitales, piso por piso, para identificar las necesidades y dar seguimiento diario a los insumos que pueden adquirirse de inmediato o que ya se encuentran en los almacenes.

Indicó que se han comprado productos como sueros, medicamentos y sondas, con el objetivo de que estén disponibles en cualquier turno y no solamente durante las mañanas, cuando anteriormente se concentraba su distribución.

El funcionario señaló que también se incrementaron los fletes y la distribución de medicamentos e insumos, mediante los mecanismos disponibles en la delegación, para agilizar su llegada a las unidades médicas.

Sobre las quejas relacionadas con el desabasto, Nevárez Jiménez dijo que no podía precisar cómo se originó la situación, pero aseguró que se trabaja en un diagnóstico rápido para atender las necesidades que pueden resolverse de inmediato.

Añadió que el Gobierno federal habilitó una línea y un código QR para dar seguimiento a las recetas pendientes, con lo que se amplía de 72 horas a un mes el periodo de vigencia para surtirlas.

Explicó que la intención es que la delegación pueda identificar las recetas pendientes y cubrirlas en el menor tiempo posible.

Además, señaló que se instruyó a los médicos para que prescriban los medicamentos aun cuando no estén disponibles en la farmacia, a diferencia de la indicación que anteriormente impedía recetarlos cuando no había existencias.

Nevárez Jiménez sostuvo que el catálogo de medicamentos debe respetarse y que no se deben cerrar opciones dentro del cuadro básico, pues el Instituto está obligado a cumplir con la disponibilidad de los productos contemplados en él.