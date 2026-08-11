IMSS interrumpe embarazo de una niña de 11 años, ¿qué sabemos del caso?

Un caso de violencia sexual contra una niña de apenas 11 años ha generado consternación en Matamoros, Tamaulipas, luego de que se diera a conocer que la menor cursaba un embarazo de aproximadamente cinco meses y tuvo que ser hospitalizada para recibir atención especializada.

Recientemente, trascendió que la menor fue sometida a un procedimiento para interrumpir el embarazo en el Hospital General de Zona No. 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social, mientras las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar quién es responsable de la agresión sexual.

¿Cómo se conoció el caso de la niña de 11 años?

El caso comenzó a hacerse público después de que la menor ingresara al Hospital General de Zona No. 13 del IMSS, donde los médicos confirmaron que presentaba un embarazo de aproximadamente cinco meses.

A partir de esta situación se activaron protocolos de atención y protección, mientras que el Sistema DIF de Matamoros y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas tomaron conocimiento de lo sucedido.

Durante su hospitalización, la menor fue sometida a diferentes valoraciones para conocer su condición y determinar el procedimiento médico a seguir. Reportes previos indicaron que también presentaba problemas de salud que requerían vigilancia especializada.

Finalmente, se determinó realizar la interrupción del embarazo conforme a las disposiciones aplicables para casos derivados de violencia sexual. El procedimiento fue llevado a cabo por especialistas del IMSS.

¿Cómo se encuentra la menor tras el procedimiento?

Mientras la menor continúa recibiendo atención, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la agresión sexual y establecer responsabilidades.

De acuerdo con la información difundida este martes, la niña se encuentra estable y permanecerá hospitalizada hasta que su condición permita darle de alta.

El caso ha llamado la atención a nivel nacional debido a la edad de la víctima y las circunstancias en las que se produjo el embarazo. Además de la investigación penal, la prioridad de las instituciones involucradas es garantizar la atención médica, psicológica y de protección que requiere la menor.

Por el momento, las autoridades de Tamaulipas continúan con las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido y localizar al responsable o responsables de la violencia sexual.