IMSS licitará Centro de Educación y Cuidado Infantil en Nuevo Ideal, ¿cuándo se construirá?

Roxana Blanca Rivera Leaños, delegada del IMSS en el estado de Durango, destacó que en Nuevo Ideal se fortalecerá el Instituto para el Bienestar de las Familias y con la donación del terreno en el que se construirá el Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI), con capacidad para brindar atención, cuidado y desarrollo integral a 110 niños que podrán ser recibidos desde 43 días de nacidos hasta los cuatro años de edad.

Comentó que el CECI representará un apoyo para las madres y padres trabajadores derechohabientes del IMSS, al garantizar el acceso a un servicio de atención infantil de calidad que les ayude a conciliar su vida laboral y familiar, con la tranquilidad de que sus hijas e hijos recibirán atención profesional y especializada durante su jornada de trabajo.

Rivera Leaños reconoció la gestión de Zaira Guadalupe Quiñones Valenzuela, presidenta municipal, para consolidar la donación del terreno, porque se amplían las oportunidades de desarrollo para la niñez y las familias de Nuevo Ideal.

En este centro se buscará fortalecer el desarrollo físico, emocional, cognitivo y social de las niñas y niños al promover el incremento de espacios seguros, incluyentes y estimulantes.