IMSS nacional ya investiga la muerte de los cinco recién nacidos en Durango

Personal especializado de oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como de otras instancias ya se encuentra realizando la investigación de lo sucedido con las cinco defunciones de neonatos dentro del Hospital General de Zona 1 del IMSS en Durango.

De acuerdo con la información dada a conocer dentro del mismo Instituto a nivel local, desde muy temprano de este lunes llegó personal especializado de oficinas centrales del IMSS para iniciar con la investigación correspondiente.

Pero no solo especialistas del IMSS, sino también de otras áreas del mismo sector salud, y se espera que en las próximas horas se dé a conocer un primer informe.

Entre quienes encabezan esta investigación se encuentran Alva Alejandra Santos Carrillo, Titular de la Dirección de Prestaciones Médicas a Nivel Nacional del IMSS; el equipo epidemiológico de la Dirección de Prestaciones Médicas a Nivel Nacional del mismo instituto; además de personal especialista y expertos en epidemiología de la Cofepris nacional y de la Coprised local.

Por su parte, Moisés Nájera Torres, titular de la Secretaría de Salud de Durango señaló que, al tratarse de una unidad del IMSS, la investigación corresponde principalmente a la propia institución y a sus áreas de epidemiología de nivel central.

El funcionario estatal comentó que la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised) puede intervenir cuando la institución lo solicite.

Pero dejó en claro que, al tratarse de un organismo federal, la competencia sanitaria corresponde a las instancias federales, entre ellas la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Nájera Torres señaló que, independientemente de la institución de que se trate, las áreas hospitalarias deben mantener protocolos de vigilancia sanitaria, con muestreos y cultivos para verificar que se encuentren libres de patógenos antes de determinados procedimientos.

Recordó lo sucedido en Durango con el tema de la meningitis donde se registraron 41 defunciones entre el 2022 y el 2023 donde todas las muestras se enviaban a laboratorio y los resultados llegaron a formar parte de los mecanismos de vigilancia que deben aplicarse tanto en hospitales públicos como privados.

Mientras tanto, el Seguro Social mantiene la investigación para determinar las causas de las cinco muertes entro de su hospital central en la entidad duranguense.