Durango registró 271 mil 420 puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al cierre de octubre de 2026, lo que representa un incremento de nueve mil 606 respecto al mismo mes del año anterior, de acuerdo con las cifras citadas en el Congreso del Estado.

La variación equivale a un crecimiento anual de aproximadamente 3.7 por ciento. El registro pasó de 261 mil 814 puestos en octubre de 2025 a 271 mil 420 en octubre de este año, mientras que en octubre de 2024 se contabilizaban 261 mil 139.

Al referirse a estos indicadores, la diputada local Rocío Rebollo Mendoza señaló que el estado superó por primera vez la barrera de los 270 mil puestos registrados ante el Seguro Social. También mencionó el reciente anuncio de instalación de la empresa UNI Electric, dedicada a fabricar arneses y componentes para la industria automotriz, que proyecta invertir 135 millones de pesos y generar 500 empleos directos en un periodo de tres años.

De acuerdo con lo expuesto por la legisladora, la compañía prevé iniciar esta semana una primera etapa de contratación con 50 trabajadores. La cifra de 500 empleos corresponde a la meta anunciada para los próximos tres años, no a plazas que ya se encuentren ocupadas.

Rebollo Mendoza también mencionó que 25 empresas se encuentran en operación en la entidad, con inversiones cercanas a los nueve mil 500 millones de pesos y alrededor de 14 mil empleos directos, aunque no precisó los periodos de referencia ni el desglose de esos proyectos.

La legisladora planteó que el crecimiento del empleo formal debe acompañarse de condiciones para mantener la llegada de inversiones y ampliar las oportunidades laborales. Entre las acciones mencionadas estuvo el programa estatal que difunde vacantes disponibles en distintas empresas.