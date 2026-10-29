IMSS reporta más agresiones contra personal de salud; la última fue la más violenta

Al menos cuatro agresiones contra personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se registraron recientemente, dos de ellas contra enfermeras durante el fin de semana, aunque la delegación en Durango descartó que exista una situación de gravedad o alarma por estos hechos.

Saúl Nevárez Jiménez, delegado del IMSS en Durango, señaló que los incidentes tuvieron circunstancias distintas y aseguró que el Instituto atendió los casos ocurridos dentro de sus instalaciones.

Sobre la agresión más reciente contra una enfermera, explicó que se activaron los protocolos institucionales, el presunto agresor fue detenido y se dio seguimiento al procedimiento ante la Fiscalía. Añadió que el pasado martes, ambas partes habían llegado a una conciliación.

El delegado reconoció que también se registraron otras dos agresiones que calificó como menores, tanto por sus características como por el impacto que tuvieron en los trabajadores. Sin embargo, identificó el caso de la enfermera como el más violento.

Cuestionado sobre la frecuencia de estos hechos y si están relacionados con la falta de medicamentos, insumos o los tiempos de espera, Nevárez Jiménez afirmó que las agresiones contra el personal de salud no son nuevas, pero consideró que los casos recientes no representan una situación de alarma para el Instituto.

Aseguró que, desde su perspectiva, este tipo de conflictos no necesariamente se originan por la falta de medicamentos o por deficiencias en la atención, sino por las distintas formas en que los pacientes perciben la urgencia de recibir atención médica.

En cuanto a las quejas sobre el trato que reciben los derechohabientes, el delegado indicó que el IMSS mantiene programas permanentes de capacitación para su personal, enfocados en el trato digno, la escucha empática y la atención a los pacientes.

Agregó que el Instituto cuenta con espacios destinados a atender gestiones y recibir reconocimientos por el desempeño de los trabajadores. Según señaló, durante este año se han incrementado considerablemente los reconocimientos al personal que brinda una atención adecuada.